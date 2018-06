Ülbe ja andekas kunstnik tegi Koerus haruldast tööd

Kui Eesti kunstiakadeemia professor Hilkka Hiiop ütleb viie minuti jooksul millegi kohta «haruldane», siis tähendab, et nii on. Koeru Maarja-Magdaleena seinal seisnud krutsifiks, mille on 17. sajandi lõpul valmistanud kuulus meister Christian Ackermann, seda kahtlemata ka on.