Kiriku võlvi alt paljandus BMW märk

Sellal kui eelmise nädala alguses Eesti kunstiakadeemia (EKA) tudengid professor Hilkka Hiiopi juhendusel imetabast krutsifiksi uurisid, töötas teine seltskond kiriku nurka ehitatud tellingutel, mida mööda pääses kõrgele võlvi alla. «Nad avavad seal ühe võlviku, maalingud, mis krohvi all olid, on viissada aastat vanad ning see, mis sealt välja tuleb, on tohutult ilus ja võimas,» selgitas Koeru koguduse õpetaja Jaanus Tammiste lae alla osutades.

Selle millegi tohutu ja võimsa leidmise lugu ulatub aastasse 2011, mil Koerus uurimispraktikal olnud EKA tudengid avastasid kõrgelt akna kohalt seda raamistava lillemaalingu. «Avastasime toona need lillepärjad ja seda üleval võlviku laes olevat maalingut oli natukene näha, sest juhuslikult oli krohv veidi pudenenud ja esialgu pidasime seda barokseks maalinguks,» selgitas Hilkka Hiiop. «Hakkasime neid asju kokku viima ja jõudsime järeldusele, et kogu kompositsioon peab olema keskaegne. Ehk siis saab öelda, et meil on Eestis keskaegseid maalinguid vähe ja see siin on võimas kompositsioon. Sellest ajast peale on olnud kirikuga jutuks, et ühe võlviku võiks avada.»