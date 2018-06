Pakiautomaat on, aga pakke saata ei saa

Järva Teatajale saatis vihje nördinud türilane, kes kaebas, et DPD transporditeenuses valitseb korralagedus. «Postipakki ei ole võimalik saata, sest Türi kaubamaja ees olev DPD pakiautomaat ei tööta, ja 4. juunist on lõpetatud leping ka Türi Liivi lillepoega leping, kust sai pakke nii väljastada kui ka saata,» kurtis ta. «Selleks et postipakki kätte saada, tuleb nüüd kodus passida, teadmata, mis päeval üldse kuller selle sulle koju kätte tuua saab. Mul on vaja tööl käia, mitte kullereid kodus oodata! Miks oli vaja lillepoega leping lõpetada enne, kui pakiautomaat pole veel töökorda saanud?»