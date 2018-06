Paide otsib oma spunki, abiks disainiinglid Tallinnast

Teisipäeval said Paide raekojas kokku mõttekodades osalejad, linna esindajad ja külla kutsutud disainibüroo Ad Angels loovmeeskond, et ühiselt arutada linna eeliste ja veel kasutamata võimaluste üle.

Kohtujad tõdesid, et Paidel on palju sisu, ent soov on leida sellele ka sobiv pakend.