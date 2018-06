Türi elamuspargi eestvedaja Sulo Särkinen ütles, et võrgumaailmas on üks pikk rada, palju mänge ja takistusi, võrgualad, batuudid, põrkealad ja pallimeri.

Ta lisas, et võrgumaailmas saavad trallitada juba kahe-kolmeaastased lapsed. See on hea võimalus tulla elamusparki kogu perega, olles kindel, et tegevust jagub igas vanuses seiklushuvilistele.