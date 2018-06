Tüürib tankerit õllemere lainetel

Tõenäoliselt peaks seda lugu alustama järgmise lausega «Tähelepanu, tegemist on alkoholiga! Alkohol võib kahjustada teie tervis». Siis on kõik korrektne. Et kõik ausalt ära rääkida, siis tuleb mainida, et selle intervjuu jooksul sai maitstud (rõhk sõnal «maitstud») kahte õlut.