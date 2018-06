Järvamaa haigla tegi ajalugu

Järvamaa haigla õuendusjuht Maire Raidvere meenutas, et haigla ja Järvamaa kutsehariduskeskuse allkirjastasid 19. oktoobril 2017 koostöölepingu, mille kohaselt viib kool läbi puhastusteenindaja töökohapõhise õppe. "Õppetööd alustasid kõk 12 Järvamaa haiglas töötavat erinevate struktuuriüksuse koristajat, et omandada kutse, puhastusteenindaja III tase," täpsustas Raidvere.

Lisaks õppe läbinud haigla puhastusteenindajatele, sai lõpuaktusel kutsetunnistuse haigla puhastusteenistuse juht Siiri Jaanisk, kes omandas Järvamaa kutsehariduskeskuses puhastusteeninduse juhi V taseme. "Seega võime uhkelt väita, et Järvamaa haigla on ilmselt ainuke haigla Eestis, kus kõik puhastusteenindajad ja puhastusteeninduse juht on pädevad spetsialistid ja omavad kutsetunnistust," rõõmustas õendusjuht.