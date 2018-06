ATKO Paide osakonna juhataja Jannar Vissak sõnas, et siinsed bussid on saanud viimastel päevadel endale külge validaatorid: Paide ja Türi vahel sõitvad linnaliinibussid kaks (keskmise ja esimese bussiukse juures) ning maaliinide bussides on tehtud ainult tarkavarauuendusi. «Bussireisija ainus kohustus on ühiskaart valideerida. Kui tal kaarti ei ole, saab ta selle soetada bussijuhi käest. Valideerimine käib kiiresti,» selgitas ta.