Esimest tasuta bussi roolis keskerakondlane

Minut aega enne bussi väljumist ootab peatuses tasuta sõitu kaks meest, Raivo Läske ja Veniamin Jatsuk. Mõlemad on bussisõidu muudatusest teadlikud. Jatsukil on tasuta sõitu võimaldav kaart juba rahakotis, Läskel taskus täpselt kahe euro väärtuses sente, et bussijuhi käest kaart osta.