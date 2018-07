Kool kolib endisesse Kareda vallamajja

Tänavu juulist kuulub Peetri kool lastevanemate soovil Järva-Jaani gümnaasiumiga ühise juhtimise alla. Koolijuhi kohuseid täidab Järva-Jaani kooli direktor Raigo Prants, kelle mõte oligi kool mõisahoonest Kareda teeninduskeskusesse kolida. Prantsi ütlust mööda on multifunktsionaalsus kooli puhul möödapääsmatu ja kõige otstarbekam on see saavutada just kooli kolimisega aleviku keskel asuvasse hoonesse, kus eeldused selleks on olemas.