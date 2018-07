Vereproov juhatab täpsema ravimini

Kui paljud praegustest geenidoonoritest on nn uue ringi omad ja paljud eelmisest korrast?

Helene Alavere: Eelmisel andmekogumisperioodil (2002.–2017. aastal) liitus geenivaramuga 52 387 inimest. Neid inimesi aitasid kaasata põhiliselt perearstid, aga doonoreid tuli ka haiglate jm tervishoiuteenuse osutajate juures avatud andmekogumiskabinettide kaudu. 2018. aasta lõpuks on eesmärk suurendada geenidoonorite arvu 100 000 võrra. Uuel perioodil (alates 2018. aastast) on kasutusele võetud digilahendused – nõusoleku allkirjastamine ja küsimustiku täitmine toimub geenidoonorile elektroonselt. Ka vere kogus, mida nüüd inimestelt võetakse, on varasemaga võrreldes pea kümme korda väiksem – kõigest kuus milliliitrit ehk üks väike katsutitäis.