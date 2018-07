Türile kerkib uus tervisekeskus

Rohkem kui kahe aasta eest ilmnes, et Türi saab tervisekeskuse. Möödunud on omajagu aega ja nüüd on jõutud viimaks tegudeni, mis ka tänavapildis välja paistavad. Siiski ei saa sama väita spordihoone kohta, mille ehitusplaanid on samuti juba mõnda aega õhus olnud.