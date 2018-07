Järvamaa tõmbab magnetiga ligi

«Tegelikult on nii, et mida kaugemalt inimene on, seda väiksema suveniiri ta kaasa ostab,» teab Järvamaa turismiinfokeskuse infokonsultant Piret Sihver öelda. Päris palju on näiteks külmkapimagnetite ostjate hulgas ka kollektsionääre. «Neil on ilmselt mitu külmkappi ostetud, et kõik magnetid ära mahuks. Tõesti – üks proua ütles, et oli sunnitud köögi ringi tõstma, et külmkapp küljega vastu seina poleks ja sinna saaks magneteid edasi panna,» räägib Sihver.