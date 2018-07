Metsakodu uueneb talgute käigus

Sirje Pool, jahilossi üks perenaistest, täpsustas, et kõiki ehitustöid teevad skaudid ja skaudijuhid, samuti nende sõbrad. Järgmine suurem talgupäev on neil juuli viimasel nädalavahetusel ning kohad sellele on juba täitunud. Nagu sageli, selgus ka Metsakodu katuse remonti alustades, et olukord on arvatust hullem – näiteks oli mädanenud ka üks katusetala.