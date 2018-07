Mitme looga puhkamise kodu

Vana talumaja on tegelikult samuti alles ja asub uusehitisest veidi eemal, ent on poole oma kunagisest hiilgusest teise maailmasõja lahingutes minetanud. «See maja oli täpselt poole pikem,» näitab Johannese puhkemaja omanik Egon Hiob, kes muide on helilooja pojapoeg. Oma vanaisa mälestuse säilitamine on talle oluline ja nii ongi igati loogiline, et Türi linna piirist mitte eriti kaugel asuv puhkemaja just Johannese nime kannab.