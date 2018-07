Madis leiab, et kraanidest on inimestele kindlasti kasu, kuna korralik joogivesi on tasuta kättesaadav. Samuti loodab ta, et joogikraanid vähendavad magustatud jookide tarbimist, eriti laste seas. «Selliste kuumade ilmade puhul on hea, kui janu kustutamiseks on vesi saadaval, ainult enda taara peab kaasas olema,» sõnas Madis.