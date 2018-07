Suusamees käis end võimalikele toetajatele näitamas

Comfort AE AS-i juhataja Enno Rõõs ütles, et nad olid eelmisel hooajal Kõrge toetajad, aga suusamehega kohtuda ei olnud aega. «Nüüd siis kohtusime, Kaarel Kasper Kõrge ja treener Mati Alaver tulid meile külla ja võimalik, et lepime kokku ka uue hooaja osas,» lisas ta eelnevalt.

Treener Mati Alaver tunnitas, et Eesti suusatamises on käes huvitavad ja proovikive pakkuvad ajad. «Olümpiamängudel ja MK-etappidel tegi murdmaasuusatamise meeskond päris head stardid,» hindas ta. «Meie suur eesmärk MM-il on sõita teatemeeskonnaga vähemalt esikümnesse ja selle meeskonna üks kandidaate on ka Kaarel Kasper Kõrge. Näen ja loodan, et see nii ka läheb.»