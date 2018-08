Kuumade ilmade tõttu jäävad salved poole tühjemaks

Kõige otsesemalt mõjutab selline ilm põllumehi, kes peavad leppima ligi poole väiksema saagiga. Takkasaare talu peremehe Arvo Kuutoki ütlust mööda on põud mõjutanud enim just rohukasvu ja vajaminevast 1200 tonnist on ta kätte saanud alla poole.