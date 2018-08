Populaarne söögikoht pani uksed kinni

Järva Teataja kirjutas juba mais, et peagi tabab lihtsat ja odavat lõunat eelistavaid paidelasi halb üllatus. Et riigigümnaasium kolib ajutiselt Järvamaa kutsehariduskeskuse Paide õppekohta, siis tuleb sealsel sööklal toitlustada senisest palju rohkem õpilasi. Varem said sealt odavat kehakinnitust ka linlased, kuid enam ei suuda köök seda teha.