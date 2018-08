Pool sajandit vana põrand uueneb kogukonna toel

Taikse külaseltsi eestvedaja ja idee autori Kristina Gudinase meelest on nad tõepooles hakkama saanud suure teoga. «Ega raha kogune iseenesest. Paned aga kuulutuse Facebooki ja kõik kannavad raha üle. Selle taga on suur töö ja isiklik suhtlus inimestega,» lausus ta.

Gudinas ütles naljatades, et tundis ennast vahepeal liikuva pangakontorina, sest inimesed astusid ligi ja uurisid, kui palju raha on koos ja palju veel on juurde vaja. «Inimesed tegid nii ülekandeid kui andsid ka sularaha. Toetussummad olid viiest eurost 150 euroni. Mõni kandis vastavalt võimalusele raha isegi mitu korda. Iga viimnegi sent sai kenasti külaseltsi kontole ja kulub põranda uuenduseks ära,» selgitas ta.