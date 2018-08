Mäosse kerkib päikesejaam

Möödunud nädalal algas päikesepargi ehitus Circle K tankla kõrval ligikaudu poolteise hektari suurusel maa-alal. Hirvesoo selgitusel on tankla kõrval asuv ala valitud eelkõige seepärast, et seal jätkub ülekandevõimsusi ja on vaba lõuna poole avatud pind. Maa-ala on ettevõtte eraomandis.