Tee-ehitus algab Raudtee tänavast

Paide linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks ütles, et hanke võitja Yit Infra Eesti ASiga on tööde ajakava läbi arutatud ja leping allkirjastatud. «13. augustil on nad tehnikaga kohal ja põhjalik teeremont saab alguse Raudtee tänava poolsest otsast ning kulgeb Mündi ja Tööstuse tänava ristumiskohani,» lausus ta.