Ajalugu meelitas maailmakodaniku Paidesse elama

Diplomaat, tõlkija, toimetaja ja telesaatejuht Artur Laast on elanud maailma suurlinnades, kuid otsustas kolm aastat tagasi jääda paikseks Paides. Uue kodu valikul mängis olulist rolli Paide ajalugu ja just see, mis juhtus siin aastasadu tagasi.