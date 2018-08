Arvamusfestival on arutelude korraldajate ja osalejate nägu

Festivali külastas tänavu suurem hulk inimesi kui seni: kahe päeva jooksul kokku 10 000. Eestvedaja Maiu Lauringu meelest näitab see, et arvamusfestivali formaat on hästi vastu võetud. «Festivalile tulevad inimesed, kellel on aruteludele kõrged ootused ning kes lähevad kuulama konkreetseid teemasid,» ütles ta. Lauring lisas, et kaasavate formaatide kõrval soovitakse läbimõeldud ja mitmekülgset sisu ning see eeldab üha paremat ettevalmistust nii arutelu korraldajatelt, osalejatelt kui ka juhtidelt.