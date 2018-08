Laste nutikas masin leidis koha Lottemaal

Lottemaa teemapargi tegevjuht Margit Toodu ütles, et kommipaberiavaja on Lottemaale väga oodatud ning tal on hea meel, et Emili ja Mattias Kõonurm nii geniaalse leiutise peale tulid. «Sel aastal avasime Leiutajatekülas kommipoe ja just seal uus atraktsioon igas päevas kasutust leiabki. See on ju täiesti asjakohane, et kommid saab kohapeal väikse krutskiga paberis välja võtta,» lausus ta.