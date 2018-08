Aasta tagasi pakkis paidelane Anna Maria Mets kohvreid, et sõita ASSE vahetusõpilasena aastaks Hispaaniasse. Nüüd ohkab ta kergendatult, et see aeg on möödas ning ees kooliaasta Eesti moodi õppides. Siinne koolielu on tema hinnangul kordi parem.