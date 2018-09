Bussiga sõitjaid tuli juurde

Järvamaa ühistranspordi keskuse juhataja Harri Lepamets võrdles, et juulis oli sõitjaid eelmisest aastast rohkem 38, aga augustis 36,8 protsenti. Sõite oli vastavalt 32 820 ja 37 700. «Juulis on alati sõitjaid kõige vähem, augustis on juba rohkem,» täpsustas ta.