Põhjala toob hinge muinasjutulise rahu

Kui esimese korra järel mõtles Pärn, et rohkem külma ja pimedasse ei lähe, siis aasta hiljem tabas ta end juba põhjalas valitseva karguse, rahu ja ilu järele igatsemas. «Nii on see nüüd igal aastal. Viie kuu järel olen veidi tüdinud ja mõtlen, et ah, jääks edaspidi ikka jõuludeks koju. Aga kui aeg käes, tuleb rahutus sisse, mis kisub sinnapoole,» selgitas ta. Pärna meelest on see kummaline, kuidas üks paik maailmas on talle niivõrd hinge pugenud. Põhjusi leiab ta sellele mitu.