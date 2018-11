Ehitaja lubab valmis ujulat aasta lõpuks

Tegelikkuses on Paide uus ujula palju rohkem valmis, kui tänavale paistab. Ka ehitajaid on kordades rohkem kui need kaks, kes katusele valtsplekki paigaldavad. Osaühingu Haart Ehitus juhatuse liikme Riho Metsla selgitusel on iga päev platsil 40 töömeest ning värskelt üle vaadatud ehitusgraafikud on tegelikkusega vastavuses. «Meie liigume praegu selles suunas, et aasta lõpuks saame koos kasutusloaga ehituse tellijale üle anda, millal uus ujula linnarahvale avatakse, pole ehitaja otsustada,» lausus Metsla.