Jahimehed valivad põtru püssitoru ette hoolega

Järvamaa jahindusklubi tegevjuht Lauri Ellram ütles, et põdrajahi üle ei saa jahimehed tänavu nuriseda. «Küttimiseks on ette antud mõistlik miinimumlimiit ning seda on jahtkonniti usinalt täidetud. Kuigi põtru võib ka limiidist üle lasta, ei tehta seda meie maakonnas kuigi palju,» lausus ta.

Põdrajaht kestab 15. detsembrini, kuid osa jahtkondi on juba praegu normiks seatud loomade arvu täis küttinud. Need, kel limiiti veel jagub, ei kahtlegi, et see on õigeks ajaks ära kasutatud.