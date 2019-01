Roosas seltsimajas toimetab nüüd mõisarahvas

Türi vallavanem Pipi-Liis Sie­mann ütles, et aastaid seltsimaja eest hoolt kandnud kohalike külade ühendus Kirna Kolmik otsustas viimasel koosolekul, et nende jõud ei käi majast enam üle ja sellisel kujul pole selle pidamist mõtet jätkata.

Et Kirna mõisa rahva tegemised on viimastel aastatel silma paistnud ja ka kohalike seas poolehoiu võitnud, polnud lähedal asuvate külade inimeste eestseisusel Siemanni teada midagi selle vastu, et võtmed just MTÜ Kirna esindajatele üle antakse.