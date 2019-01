Vanadest kaltsudest sünnib nukk

Alates detsembrist on teisipäeviti Viljandis Koolitoas Järvamaalt pärit butafoori An-Liis Amuri nukutöötoad nii lastele kui täiskasvanutele. Iga töötoas sündiv nukk on täiesti iselaadne, aga kõik nad on keskkonnasõbralikud, sest neid saab valmistada kodus leiduvatest vahenditest.