Riigiteede hooldajad nullivad valla teelükkajate töö

Järva vallavanem Rait Pihelgas ütles, et lumerohkel talvel on valla teedel läinud olukord käest ära. «Maainimesest on saanud maanteeameti labidamees, sest kui vald hooldab tee ära, siis tunni pärast tuleb maanteeamet riigimaanteid hooldama ning lükkab ristmikud, bussipeatused ja riigimaanteega paralleelselt kulgevad kergliiklusteed uuesti lund täis,» selgitas ta.

Eelmisel aastal seda muret polnud, sest lund oli vähe, aga tänavu on Pihelga ütlust mööda pidevalt selliste muredega vallavalitsuse poole pöördutud. On tulnud teateid, et lisaks jalakäijate elu raskendamisele on kinni jäänud ka autod.