Kui 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel oli üle Eesti 557 valimisjaoskonda, siis pärast 2017. aastal tehtud haldusreformi on neid üle saja vähem ja paljud punktid on teiste jaoskondade vahel ära jaotatud. Nii on see ka Järvamaal.