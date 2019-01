Soodsad ilmad peibutavad rallihuvilisi jääradadega

Külma ja lund on sel talvel olnud küllalt, nii et Järvamaalgi on tekkinud mitu jää- ja lumerada. Põhiliselt nädalavahetustel huvilistele avatud rada on Jalgsemal, Kihlis ja Roosna-Allikul. Lähipäevil on see valmimas ka Türi tehisjärvel.