Koolid ja lasteaiad kasvatavad tomatisaagi ise

Maastikuehituse ja aianduse juhtõpetaja Katrin Uurman ütles, et igal aastal sõbrakuul tehtavat kampaaniat alustas kool 2013. a sügisel, innustudes algatusest «Huvitav kool». «Mõtlesime meiegi, kuidas saaksime muuta koolielu huvitavamaks ja kaasahaaravaks. Aiandusinimestena leidsime, et toidutaimede kasvatus võiks olla meie ühine huvi ja kokkupuutepunkt,» selgitas ta.

Uurman lisas, et eestlane on alati endale toidu lauale kasvatanud. «Projektiga on võimalik ka loodusaineid siduda. Samuti on peaaegu igal aastal olnud keegi, kes on soovinud osaleda taimeprojektis uurimistöö koostamise eesmärgil,» lausus ta.