Koogiostjad toetasid hüljatud kasse

Marta Pagari Järvamaa müügiesindaja Janeli Pikas ütles, et Crème Brûlée kook on üks enim kauplustesse tellitavaid kooke, mistõttu tundus seda heategevuskampaaniaga siduda kõige mõttekam. «Sentide haaval kogunes kohalikule ühingule, kes isetult tänavakasse aitab, sada eurot. Pole küll palju, kuid abi on sellest ehk ikka,» lausus ta.