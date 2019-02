Järve korrastus algab ujuvsillast

Pihelgas ütles, et see on esimene samm Järva-Jaani tehisjärve äärse piirkonna korrastuses. «Ujuvsilla paigalduseks saime 4135 eurot keskkonnainvesteeringute keskuse kalanduse valdkonna toetustest. Saame korraliku ujuvsilla, millel on kümme paadikohta. Sillalt saavad vette minna ujujad ja seal saab ka kala püüda,» selgitas ta.