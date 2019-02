Paide teater alustas hoogsalt. Nelja kuu jooksul on trupp toonud vaatajateni neli lavastust ja asunud koolitama noori. Sellega pole nende ind kaugeltki veel sel hooajal raugenud. Samal ajal kui väljas valendavad hanged, on näitlejate mõtted ja energia suunatud hoopis Vargamäe suvisele rohelust täis heinamaale, et äratada seal ellu Eesti jumalad.