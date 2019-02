Järvamaal Türi vallas Väätsa taga on nupumehed sellise märgi taasleiutanud. Kohalik «Sissesõidukeeld» koosneb punast värvi tünnikaanest, millele on kinnitatud silikaattellis. Päris telliskivi!

Silvanus Sawmill OÜ omaniku Rain Kirsi teada tuli märgi tegemise mõte eelmisel aastal ühel ehitusmehel. «Tal polnud too hetk vist midagi teha, mõtles siis, et teeb nalja, ja valmiski selline märk,» lausus ta. «Rohkem ma öelda ei oska. Tean, et selline märk valmis, aga kuidas täpselt, seda ei tea.»