Selter selgitas, et valdavalt puidutöösturitest omanike eesmärk oli ennekõike teha viisakas söögikoht saeveski töötajatele, kus saaks korraldada peoõhtuid ning pakkuda maitsvat toitu möödasõitjatele ja kohalikule rahvale. «Nii ongi asi algusest peale toiminud. Saeveski klientuur on tublisti kasvanud ning lisandunud on palju teiste ettevõtete töötajaid, kes on naabrusse tööle asunud,» lausus ta. «Samuti on kõrtsist saanud hea mainega peopaik, kuhu sõidetakse kohale Eesti eri paigust.»