Maakonna suurpeost saab üldlaulupeo eelproov

Ent viimase päevaga lisandus peo korraldusmeeskonda kuuluva Meelis Välimäe ütlust mööda veel omajagu taidlejaid ja armu said ka need, kes osalemisest alles 1. märtsiks teada andsid. «Tantsurühmi on 103, tantsijaid 1578 ja laulukoore sai kirja 34 koos 992 lauljaga,» täpsustas Välimäe.

Pillimängijatest on praegu kirjas vaid orkester Türi. Tõsi, orkestrantide nimekiri tõenäoliselt veel täieneb. «Aprillis, kui üldlaulupeo ülevaatus on läbi, tuleb Türil Järvamaa puhkpilli žanripäev, kuhu on oodatud kõik maakonna puhkpillimängijad, kes soovivad kaasa lüüa Järvamaa laulu- ja tantsupeo ühendorkestris. See on meil esmakordne asi,» selgitas Välimäe.