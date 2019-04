Piimandusühistu peab tehase ehituseks leidma 10 lisamiljonit

FOTO: Novarc Group AS

Tuleva aasta sügiseks peaks linnaserva kerkiv tehasekompleks olema valmis juba selleks, et asuda sinna paigaldama tootmistehnoloogiat.

E-Piim tahtis alustada Paidesse piimatööstuse rajamist aprillis, kuid kopad pole Mündi tee ääres veel tööle asunud, sest ettevõtte teele on veerenud ootamatusi. Siiski on lootust, et veel aasta lõpul näeb tulevasel tehase alal juba silmanähtavaid muutusi.