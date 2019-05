Romuringil lõhutakse ära hulk masinaid

Ettevõtmise üks korraldajatest, Meeme Juhkam, ütles, et mõõduvõtt tuleb eelmiste kordade headuses ning osaliselt kõvakattega teest ja osaliselt pehmemast pinnasest koosnev radagi on sama. «Üks muudatus siiski on: vahepeal oleme teinud rada pisut laiemaks, et vältida kõikvõimalikke ummikuid,» lisas ta. Kevadisel romuringil on osalejatel eraldi meeste- ja naisteklass. Meestesõidus tuleb rajale 100 ja naistesõidus veerandsada masinat. Valdavalt pannakse joonele vanem lääne päritolu tehnika.