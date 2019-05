Lauatenniselauad võtsid Lembitu pargis koha sisse

Kavandi eestvedaja Sten Perillus ütles, et linnaruumi hästi sobivad betoonist lauatenniselauad on tellitud osaühingust Kiili Betoon, kus kaks lauda maksis ligikaudu 3200 eurot. «Nüüd leidsime ka ettevõtte, kes on nõus valmistama kavandis ette nähtud pinkkiige, rippkiige ja valgusketi,» lausus ta. Need peaksid valmima paari-kolme nädala jooksul.