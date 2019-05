Kevadpealinnast sai lillede Meka

Türi lillelaada suurimaks plussiks peab Puusepp laia kaubavalikut. Eile naasis ta laadalt hiiglasliku lilleampliga, mis ripub aias aukohal. «Suure lilleampli ostangi alati just Türi lillelaadalt, tunnen juba neid müüjaid,» sõnas ta.

Puusepp selgitas, et kuna laadal on nii palju lilleilu, võtab ta peale taimede sealt kaasa ka väga hea tuju. «Türi lilellaadal on mingi oma X-faktor. Sinna ikka kohe peab minema,» sõnas ta.