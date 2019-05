Maakonna suurpidu teeb sammu plastivabaduse poole

Peo korraldusmeeskond on löönud käed MTÜga Topsiring eesmärgiga säästa keskkonda ning kutsuma järvalasi selle sammuga üles olema keskkonnasõbralikuma Eesti poolt. Seetõttu müüakse peol kõiki lahtiseid jooke vaid korduvkasutatavates topsides.

Türi kultuurikeskuse direktori Ülle Välimäe selgitusel tähendab see peolisele seda, et joogi ostjana tuleb tal välja käia täiendavalt kaks eurot, mis on topsi lunastustasu.