Marrandi ütles, et ilma koha pealt poleks osanud midagi paremat lootagi. Kogu laadaaja siras taevas päike. Mõni laadaline kurtis, et tee tolmab. Kuskil sulas ka asfalt, sinna viidi liiva peale. Siiski leiab Marrandi, et vihmane ilm oleks hulga hullem olnud.