Peakorraldaja Enno Musta selgitusel on nädalavahetusel Jänedale oodatud aiandus- ja haljastushuvilised täiendama oma koduaeda huvitavate taimedega, meelt lahutama ning varuma vajalikku nii koduõuele kui ka selga-jalga.

Musta ütlust mööda on huvi laada vastu suurenenud aasta-aastalt nii müüjate kui ka ostjate hulgas. Eesti, Läti ja Leedu kauaste kauplejate-taimemüüjate kõrval on neid oodata ka Ukrainast, Gruusiast ja Soomest. Külastajaid on Jänedale kahel päeval sõitnud üle Eesti ja ka väljastpoolt Eestit ligi 10 000.