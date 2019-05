Türi tüdruk loodab trollide maale vahetusõpilaseks minna

Kai-Melli mõte võõrsile minekust sai alguse sellest, et ta on juba aastaid tahtnud Islandile reisida. Kai-Melli meenutab, et ühel päeval tuli naabritädi külla ja teatas, et tema läheb suvel Islandile, kas keegi ei tahaks temaga kaasa tulla. Kai-Melli muidugi tahtis väga, aga perega nõu pidades ja reisi maksumust kalkuleerides sai selgeks, et seekord jääb siiski minemata.